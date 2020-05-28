Петербуржца судят за кражу аккумуляторной батареи «Валдая»

Петербуржца судят за кражу аккумуляторной батареи &#171;Валдая&#187;
Суд рассмотрит дело о хищении аккумуляторной батареи. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге рассмотрит дело о хищении аккумуляторной батареи. Кража была совершена в марте 2020 года.

Согласно материалам дела, мужчина снял с аккумуляторного отсека автомобиля «Валдай» пластиковый кожух. После чего достал оттуда аккумуляторную батарею и забрал её с собой. С места преступления он скрылся.

«Преступными действиями потерпевшему причинен ущерб на сумму более 12 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчину удалось задержать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Обвинительное заключение в отношении предполагаемого похитителя утверждено. Дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с берега Ладожского озера похитили оборудования для подъема судов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аккумуляторная батарея кража новости спб прокуратура суд хищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Форточник» оставил верующего пенсионера с Тимуровской без икон
В Красносельском районе у подростков отобрали одежду
Петербуржца судят за кражу аккумуляторной батареи «Валдая»
В Мексике за сутки зафиксировано 3463 случая COVID-19
Домушник оставил гендиректора фирмы без часов и ювелирки на 4 млн рублей
В Петербурге появилось граффити с курящим динозавром
Задержана петербурженка, которая ограбила бывшего мужа
Вор разбил окно и обчистил квартиру на Тимуровской на 40 тысяч