Петербуржца судят за кражу аккумуляторной батареи «Валдая»

Суд в Петербурге рассмотрит дело о хищении аккумуляторной батареи. Кража была совершена в марте 2020 года.

Согласно материалам дела, мужчина снял с аккумуляторного отсека автомобиля «Валдай» пластиковый кожух. После чего достал оттуда аккумуляторную батарею и забрал её с собой. С места преступления он скрылся.

«Преступными действиями потерпевшему причинен ущерб на сумму более 12 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Мужчину удалось задержать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Обвинительное заключение в отношении предполагаемого похитителя утверждено. Дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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