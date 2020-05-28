Десятки черепах проверили в Пулково за этот год

За период с начала 2020 году десятки экзотических черепах прошли ветеринарный контроль в петербургском аэропорту Пулково.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону в четверг, 28 мая. За пять месяцев сотрудники ведомства провели ветеринарный контроль 83 декоративных черепах в грузовом терминале воздушной гавани.

Рептилии отправлялись в адрес индивидуальных предпринимателей в Магаданскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский и Красноярский края для дальнейшей реализации.

Инспекторы Россельхознадзора не выявили ни одного нарушения в ходе осмотра черепах и проверки документов на них. Всех черепах допустили к дальнейшему следованию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково проверили здоровье аквариумных рыбок. Животные полетели из Петербурга в один из зоомагазинов Магадана.