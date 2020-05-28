Электричка сбила петербуржца на ж/д станции Красное Село

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд. Он отделался ушибом и ссадиной.

Как сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте, инцидент произошел в четыре утра в четверг, 28 мая, на ж/д станции Красное Село в Петербурге. Там электропоезд, следующий из Гатчины в сторону Балтийского вокзала, сбил 38-летнего мужчину.

Пострадавшего задело по касательной подножкой электрички. Пешеходу вызвали бригаду скорой помощи, его госпитализировали с ушибом и ссадиной правого бедра.

Сейчас транспортная полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства травмирования мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под поездом на перегоне станции Лигово-Броневая в Ленобласти погибла женщина.