Электричка сбила петербуржца на ж/д станции Красное Село

Электричка сбила петербуржца на ж/д станции Красное Село
Петербуржца сбил электричка, ехавшая из Гатчины. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не заметил приближающийся поезд. Он отделался ушибом и ссадиной.

Как сообщили в пресс-службе СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте, инцидент произошел в четыре утра в четверг, 28 мая, на ж/д станции Красное Село в Петербурге. Там электропоезд, следующий из Гатчины в сторону Балтийского вокзала, сбил 38-летнего мужчину.

Пострадавшего задело по касательной подножкой электрички. Пешеходу вызвали бригаду скорой помощи, его госпитализировали с ушибом и ссадиной правого бедра.

Сейчас транспортная полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства травмирования мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под поездом на перегоне станции Лигово-Броневая в Ленобласти погибла женщина.

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