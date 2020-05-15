Под поездом на перегоне станции Лигово-Броневая в Ленобласти погибла женщина

Под поездом на перегоне станции Лигово-Броневая в Ленобласти погибла женщина
Многие погибшие на рельсах попросту не слышали приближающийся состав, потому что были в наушниках. Фото: Baltphoto

Транспортная полиция проверяет обстоятельства смертельного происшествия на железнодорожных путях в районе перегона станции Лигово-Броневая.

Трагический инцидент произошел ночью 15 мая. Около полуночи в правоохранительные органы поступила информация, что на перегоне станции Лигово-Броневая в Ленинградской области находится женщина, которая попала под электрическую, следующую в Гатчину с Балтийского вокзала.

Выяснилось, что погибшая — 46-летняя жительница Калужской области. По предварительной информации, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не услышала приближения поезда из-за наушников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка попала под электричку на «Сортировочной» и, к счастью, осталась жива. Тем не менее, 64-летняя женщина получила тяжелые травмы обеих рук.

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