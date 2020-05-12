Пожилая петербурженка попала под поезд возле «Сортировочной» и выжила

Пожилая петербурженка попала под поезд возле &#171;Сортировочной&#187; и выжила
Женщина получила тяжелые повреждения верхних конечностей. Фото: pixabay

Пожилая женщина попала под поезд в районе железнодорожной станции «Сортировочная».

Все случилось в понедельник, 11 мая, в 16:45. К правоохранителям поступил сигнал, что в районе указанной ж/д станции пострадала 64-летняя горожанка, у нее повреждены руки.

Как сообщили в пресс-службе петербургской транспортной полиции, сотрудники выяснили, что пенсионерка попала под поезд и получила тяжелые повреждения верхних конечностей. Ее госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции Новое Мозино пенсионер попал под поезд. Причиной несчастного случая стало нарушением пожилым человеком правил безопасности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб падение под поезд пенсионерка сортировочная
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Синопской набережной собрался «паровозик» из четырех машин
Жительница Васильевского острова приютила в «однушке» 99 мигрантов
В Литве число случаев коронавируса достигло 1491
Названы имена погибших пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия
В торговых центрах Петербурга прошед коронавирусный рейд
На Софийской улице «встретились» две легковушки
Короткое замыкание: на проспекте Большевиков вспыхнул Volkswagen
В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 8050 человек