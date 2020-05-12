Пожилая петербурженка попала под поезд возле «Сортировочной» и выжила

Пожилая женщина попала под поезд в районе железнодорожной станции «Сортировочная».

Все случилось в понедельник, 11 мая, в 16:45. К правоохранителям поступил сигнал, что в районе указанной ж/д станции пострадала 64-летняя горожанка, у нее повреждены руки.

Как сообщили в пресс-службе петербургской транспортной полиции, сотрудники выяснили, что пенсионерка попала под поезд и получила тяжелые повреждения верхних конечностей. Ее госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции Новое Мозино пенсионер попал под поезд. Причиной несчастного случая стало нарушением пожилым человеком правил безопасности.