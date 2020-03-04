В Петербурге на станции Новое Мозино пенсионер попал под поезд

Находясь рядом с железной дорогой, стоит быть предельно внимательным во избежание печальных случаев. Фото: pixabay.com

Находясь рядом с железной дорогой, стоит быть предельно внимательным во избежание печальных случаев. Фото: pixabay.com

Пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте и в результате был травмирован поездом.

К несчастью, 69-летний пенсионер из Гатчинского района Ленинградской области получил травмы, несовместимые с жизнью. Причиной несчастного случая стало нарушением пожилым человеком правил безопасности. Переходя пути в неположенном месте, мужчина не услышал предупредительный сигнал поезда и стал жертвой наезда.

О трагическом случае сообщили в среду, 4 марта в управлении МВД России на транспорте по СЗФО. В ведомстве подчеркнули, что железная дорога является зоной повышенной опасности и, находясь поблизости, необходимо быть предельно внимательными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области 18-летний юноша остался без ноги, попав под электропоезд.