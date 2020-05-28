За день в Петербурге едва не обокрали два магазина более чем на 15 тысяч рублей

Во вторник, 26 мая, в Адмиралтейском и Красносельском районах Петербурга пытались вынести продукты из магазинов, не оплатив.

К счастью, действиям злоумышленников помешали сотрудники вневедомственной охраны. Так, сначала росгвардейцы среагировали на сигнал тревожной кнопки, поступивший из гипермаркета на набережной Обводного канала. На месте происшествия стражи порядка задержали мужчину, пытавшегося пронести мимо кассы продукты на 3,3 тысячи рублей. Нарушителя передали в 77-й отдел полиции, похищенное изъято.

Чуть позже наряду Росгвардии пришлось выехать к гипермаркету на улице Партизана Германа. В 22:52 работники магазина забили тревогу, поскольку заметили гражданина, который совершил аналогичное преступление. Выяснилось, что он украл товаров на 12 тысяч рублей. Вора также передали полицейским.