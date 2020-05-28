Продажи авто в Петербурге рухнули на 72% за месяц

Продажи авто в Петербурге рухнули на 72% за месяц
Автомобили. Фото: : Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургский автомобильный рынок упал до исторического минимума — в апреле продажи упали на 72%.

Согласно данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», в целом за первые четыре месяца 2020 года продажи авто снизились на 22 процента, а самый плохой результат был в апреле.

Единственным брендом, показавшим в апреле рост продаж в Петербурге стал Fiat.

В лучшую десятку по продажам за период с января по апрель этого года в Петербурге рост показала только Toyota. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в Петербурге были проданы на семь процентов больше автомобилей этого бренда.

Чаще всего в Петербурге в 2020 году покупали автомобили марок Kia, Lada, Hyundai, однако и эти компании показали снижение продаж на 21-32 процента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы автомобили, которые подешевели в кризис.

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