Названы автомобили, которые подешевели в кризис

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию на российском авторынке, ряд компаний снизили цены на некоторые свои автомобили. Снижение цен затронуло шесть автомобилей.

Как сообщает Daily motor, в начале апреля снизилась цена на спортивное купе Toyota Supra — до кризиса машина стоила около 5,5 млн, теперь же ценник составляет 4,9 млн рублей. В мае на 300 тысяч рублей упала стоимость электрокара Jaguar I-Pace — до 5,9 млн рублей.

Nissan во время кризиса снизила цены на паркетники Murano, Terrano и X-Trai на 1,8-3%. Теперь они продаются по мартовским ценам; базовую комплектацию можно приобрести за 951.000 рублей, 1.056.000 рублей и 2.299.000 рублей соответственно.

Также подешевел и Volkswagen Polo, базовая комплектация которого сейчас стоит меньше, чем до эпидемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские автокомпании лишились в апреле больше половины доходов.