Российские автокомпании лишились в апреле больше половины доходов

Им удалось заработать меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем пишет «Газета.ru», цитируя слова главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томаса Штэрцеля. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса очень сильно пострадали автокомпании. Речь идет не только о временных трудностях, но и о судьбе отрасли в ближайшем будущем.

В России дилеры заработали на 60% меньше, чем в апреле 2019 года. Также известно об уменьшении прибыли в первом канале текущего года на 1,2%. За апрель 2020 года автокомпании продали всего 53,3 тысячи машин. Эксперт считает, что коронавирус и вызванный им кризис отразился на отрасли сильнее, чем кризис 2015 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путину предоставят анализ антикризисного плана. По словам представителей Титова, оценка будет представлена президенту в рамках ежегодного доклада уполномоченного. Позже ее сопоставят с планом восстановления экономики, над которым трудится правительство страны.