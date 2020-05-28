Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно вышло из порта в Германии

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», вышло из германского порта Мукран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.

Судно встало на якорь примерно в четырёх милях (6,4 км) к юго-востоку от порта.

Отметим, что в порту Мукран находится логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.