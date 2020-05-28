Суд не стал арестовывать вандала, жарившего еду на Вечном огне в Кронштадте

Кронштадтский районный суд решил не арестовывать Николая Поликарпова, обвиняемого в осквернении Вечного огня в Кронштадте, где он жарил сосиски и зефир.

Следствие просило арест, суд следствию отказал, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Это означает, что вандалу могут избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, вечером 24 мая, по версии следствия, мужчина и две девушки готовили еду у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов». В результате их задержали сначала из-за вандализма, а затем было возбуждено уголовное дело из-за надругательства над могильным сооружением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из поселений Ленобласти неизвестный облил краской мемориальную доску. На опубликованных кадрах видно, что таблицу с именами финских жителей, погибших в годы войны, вандалы залили бурой краской.