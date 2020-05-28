В России перестанут продавать автомобили Datsun

Компания прекратит производство машин в Тольятти уже в декабре 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу производителя. Компания Nissan прекратит производство автомобилей Datsun уже в декабре 2020 года. Отмечается, что производитель хочет уйти с рынка Южной Кореи и рассматривает возможность изменений операций на рынках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Все эти планы хотят выполнить в течение четырех лет.

«В рамках четырехлетнего плана Nissan примет решительные меры для трансформации своего бизнеса путем оптимизации неприбыльных операций и избыточных объектов наряду со структурными реформами»,

— говорится в сообщении компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы автомобили, которые подешевели в кризис. Nissan во время кризиса снизила цены на паркетники Murano, Terrano и X-Trai на 1,8-3%. Теперь они продаются по мартовским ценам; базовую комплектацию можно приобрести за 951.000 рублей, 1.056.000 рублей и 2.299.000 рублей соответственно.