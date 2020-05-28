Япония заплатит туристам за приезд

Страна просит поддержать туристическую отрасль, пострадавшую из-за пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщает «МИР 24». Власти Японии решили привлекать внимание туристов благодаря специальным ваучерам. Тем, кто приедет в страну в конце июля и поддержат туристическую отрасль, вручат ваучеры на сумму 185 долларов в день. На эти деньги гости смогут поесть в кафе или ресторане, а также расплатиться в магазинах. Перелет же придется оплатить за свой счет. На программу власти готовы выделить 660 миллиардов рублей. Пока непонятно, кто именно может рассчитывать на деньги и как их можно получить.

Благодаря подобной акции Японии хочет возобновить интерес иностранцев к путешествиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии начали раздавать жителям по $930. Средства выделили напрямую и дополнительного бюджета в размере 25,6 триллиона иен (237 миллиардов долларов), одобренного на этот год. Бюджет утвердили еще в конце апреля для поддержки японской экономики в условиях кризиса из-за коронавируса.