В Японии начали раздавать жителям по $930

Власти Японии запустили программу поддержки населения на фоне кризиса и пандемии коронавируса. Каждый местный житель получит пособие.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на японского министра по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити, каждый японец сможет просто так получить пособие в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов). Деньги начали раздавать уже в более 1,3 тыс. муниципалитетах страны, что около 80% от их общего числа.

Средства выделили напрямую и дополнительного бюджета в размере 25,6 триллиона иен (237 миллиардов долларов), одобренного на этот год. Бюджет утвердили еще в конце апреля для поддержки японской экономики в условиях кризиса из-за коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Япония бесплатно поставит лекарство от коронавируса в десятки стран мира.