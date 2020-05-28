Назван победитель онлайн-голосования на «Евровидении-2020»

Зрители посчитали, что лучшее выступление было у исполнителя из Швейцарии.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем сообщают организаторы «Евровидения». Несмотря на то, что конкурс отменили в связи с пандемией, онлайн-презентация песен все-таки состоялась. Затем прошло и голосования среди зрителей, чтобы выявить фаворита. Первое место они отдали исполнителю из Швейцарии, на втором оказался артист из Латвии, тройку лидеров замкнула Армения. Российская группа Little Big, которой пророчили победу, заняла лишь девятое место.

Отмечается, что голосование проводилось на несколько каналах и где-то победила Исландия, а серебро отдали петербургскому коллективу. Тем временем, наш конкурсный клип набрал почти 100 миллионов просмотров, в то время как второй по количеству просмотров оказался литовский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме. Отметим, что в текущем году «Евровидение» планировалось проводить с 12 по 16 мая, однако чрезвычайная эпидемиологическая ситуация вынудила перенести мероприятие.