У Кейт Миддлтон случился нервный срыв

Дворец прокомментировал ее состояние, отметив, что женщине приходится много работать.

Об этом стало известно 28 мая. Обо всем пишут зарубежные СМИ. Кейт Мидлтон пережила нервный срыв на фоне отказа от своих обязанностей принца Гарри и его жены Меган Маркл. На женщину навалилось много дел, в какой-то момент она просто не выдержала накала. Удивительно, но дворец прокомментировал слухи.

«Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации»,

– сообщается в официальном сообщении.

Какие именно данные ложные – не уточняется. Журналисты тем временем уверяют, что публикация информации была согласована. Тем временем сама Кейт и ее супруг принц Уильям ничего не говорят о происходящем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри снова переехали. Теперь они живут в особняке продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.