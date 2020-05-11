Меган Маркл и принц Гарри снова переехали

Меган Маркл и принц Гарри снова переехали
Супруги будут жить в Америке. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Теперь они живут в особняке продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем сообщает издание Daily Mail. Меган Маркл и ее супруг принц Гарри переехали в новое поместье в Беверли-Хиллз, которое принадлежит продюсеру Тайлеру Перри. Непонятно, приобрела ли пара дом или арендовала – пока что информацию не комментируют.

Известно, что дома занимает 2230 квадратных метра, в нем есть 12 ванных комнат, восемь спален. Его стоимость оценивается в 18 миллионов долларов. Напоминаем, что из-за вспышки коронавируса Меган и принц Гарри переехали из Канады в США, где они проводят последние недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл зовут сниматься в Японию. Ожидается, что она снимется в рекламном ролике – платить обещают много, гонорар Маркл устроил. Герцогиня хоть и хотела бы попасть на большой экран, понимает, что сейчас ее семье нужны деньги и отказываться от них не стоит.

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