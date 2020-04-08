Меган Маркл зовут сниматься в Японию

Герцогине предлагают заработать крупную сумму. Предложение артистке понравилось.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем пишет издание Daily Mail. Меган Маркл, мечтающей вернуться в амплуа актрисы, предложили работу в Японии. Ожидается, что она снимется в рекламном ролике – платить обещают много, гонорар Маркл устроил. Герцогиня хоть и хотела бы попасть на большой экран, понимает, что сейчас ее семье нужны деньги и отказываться от них не стоит.

«Меган нравится идея, что такого рода работу предлагают только лучшим из лучших актеров»,

— рассказывает источник.

Пока что никакие подробности контракта не разглашаются. Известно лишь, что Маркл всерьез хочет реабилитировать свою карьеру и обеспечивать себя полностью самостоятельно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл оказалась принцессой Великобритании. Супруга Принца Гарри лишилась статуса члена королевской семьи, но остается принцессой.