Меган Маркл оказалась принцессой Великобритании

Супруга Принца Гарри лишилась статуса члена королевской семьи, но остается принцессой.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает таблоид Daily Mirror, опубликовавший свидетельство о рождении ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Согласно документу, актриса получила не только титул герцогини Сассекской, но и статус принцессы Соединенного Королевства. Получается, что после снятия с себя полномочий, Меган Маркл остается принцессой – это, можно сказать, ее профессия.

Из бумаг также стало ясно, что Меган Маркл на самом деле зовут Рейчел Меган. По какой-то причине ее начали называть иначе со временем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри будет жить за счет Меган Маркл. У бывшего члена королевской семьи нет разрешения на работу в Америке.