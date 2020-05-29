На фото Седоковой в купальнике подписчики заметили, что она беременна

Участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась с подписчиками фото в купальнике. Они сразу заметили, что звезда располнела, а некоторые решили поздравить ее с пополнением.

Снимок певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала перед зеркалом в черном купальнике и солнцезащитных очках. Знаменитость игриво приложила палец к губам и спросила подписчиков, ничего ли они не увидели.

«Вы ничего не видели. Да?» — написала она.

Поклонники начали активно комментировать новый снимок. Многие отметили, что Седокова заметно поправилась. В связи с этим подписчики решили, что она беременна.

«Ух ты! Прибавление?» — спросила поклонница.

Другие написали, что на фигуре певицы сказалась самоизоляция.

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