Безработные и самозанятые жители Ленобласти получили более 30 млн рублей

В Ленинградской области первые выплаты получили 5,3 тыс. безработных и 607 самозанятых. На это регион выделил 30,9 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. На сегодняшний день 24 тыс. человек зарегистрированы на Бирже труда как ищущие работы. Официально безработных насчитывается 18,4 тысячи. За эту весну центры занятости нашли работу для 371 человека.

Обычно местные жители получают работу по рабочим профессиям, по специальностям служащих и инженерно-технических работников.

Кроме того, более 1,4 тыс. безработных и более 230 самозанятых получат единовременную выплату на детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов выделил 600 млн рублей из резервного фонда на выплаты медикам. За выплатой можно обратиться в администрацию по месту проживания или комитет по соцполитике, если медик живет за пределами Петербурга.