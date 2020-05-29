В Петербурге скончались 11 человек с коронавирусом

В Петербурге скончались 11 человек с коронавирусом
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге подтвердили еще 11 смертей от коронавируса нового типа. С начала пандемии в городе скончались 178 зараженных.

Заразились за весь период 15 тыс. 215 человек. Выздоровели более 5 тыс. пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в пятницу, 29 мая.

В России с начала пандемии, по официальным данным, скончались 4 тыс. 374 человека с коронавирусом.

За сутки подтверждено 232 летальных случая. В Москве жертвами коронавируса стали 76 человек, в Дагестане — 50, в Московской области — 20, в Орловской области, Северной Осетии и Красноярском крае — по шесть, в Нижегородской области — пять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России к 29 мая провели более 10 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. За последние сутки тесты сдали 299 тыс. человек.

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В Петербурге скончались 11 человек с коронавирусом