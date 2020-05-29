Жильцы дома на Пулковском шоссе пожаловались в прокуратуру на незаконное выставление квитанций ЖКХ

Жильцы дома на Пулковском шоссе пожаловались в прокуратуру на незаконное выставление квитанций ЖКХ
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Прокуратура вмешалась в ситуацию с выставлением необоснованных квитанций на оплату ЖКХ жильцам дома в Московском районе Петербурга.

Как сообщили в городской прокуратуре, надзорный орган провел проверку по обращению жильцов дома №13 корпус 5 на Пулковском шоссе.

Установлено, что в октябре 2019 года общим собранием собственников выбрали управляющей компанией ТСЖ «Пулковское шоссе 13-5». При этом управление домов осуществляет ООО «Управляющая организация «Профсервис», которое взымает плату за ЖКУ.

Проверка показала, что товарищество собственников жилья допустило грубые нарушения прав граждан с ЖКС, необоснованно выставляя квитанции на оплату ЖКУ.

Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства директору СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района» и председателю ТСЖ «Пулковское шоссе 13-5».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штраф за некачественные услуги ЖКХ могут заменить скидкой по тарифу.

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