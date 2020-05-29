Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Михаил Мишустин. Фото: government.ru

Средства массовой информации вошли в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С предложением включить региональные СМИ в перечень пострадавших отраслей выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, указал на то, что средства массовой информации работают при снижении объемов рекламного рынка до 90%.

«Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы главы Татарстана.

Включение в список пострадавших дает СММ право на полугодовую отсрочку налогов кроме НДС, шестимесячный мораторий на аренду, беспроцентные кредиты на зарплаты, льготные кредиты под 2% на другие цели и мораторий на банкротство и проверки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют закрытие миллиона предприятий в России до августа.

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