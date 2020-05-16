Эксперты прогнозируют закрытие миллиона предприятий в России до августа

Развитие ситуации будет зависеть от мер правительства по поддержке предпринимательства, а также от того, смогут ли ими воспользоваться все нуждающиеся, считают специалисты. Фото: pixabay.com

Развитие ситуации будет зависеть от мер правительства по поддержке предпринимательства, а также от того, смогут ли ими воспользоваться все нуждающиеся, считают специалисты. Фото: pixabay.com

Аналитики пессимистичны в своих прогнозах: с августа прошлого года до августа 2020-го в России может закрыться до миллиона предприятий.

Кризис, вызванный строгими ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, оказался небывалых масштабов. Глобальный экономический спад наблюдается не только в России, но и во всем мире, что негативно сказывается на малом и среднем бизнесе, рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин в беседе с «Известиями».

Эксперты считают, что в первую очередь закрытие ждет тех, кто работает в сфере услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса и непродовольственного ретейла. Вследствие его, вероятно, можно ожидать рост самозанятых — тех, кто потерял работу в наиболее пострадавших отраслях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиян значительно снизились объемы накоплений.