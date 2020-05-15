В России значительно снизились объемы сбережений граждан

В этом году из-за пандемии россияне потратили сбережения на товары длительного хранения. Фото: pixabay.com

В этом году из-за пандемии россияне потратили сбережения на товары длительного хранения. Фото: pixabay.com

По итогам прошедшего года прирост накоплений жителей России упал почти на 14%, с 2,5 трлн рублей до 2,1 трлн. Эксперты считают, что в 2020 году эта тенденция усилится, снижение достигнет 1,3-1,5 трлн рублей.

Кроме того, согласно ежегодному отчету Банка России, еще в 2018 году граждане почти полову хранили накопления на банковских вкладах и в виде наличных, но к 2019 году практически полностью отказались от «живых» сбережений, передают «Известия».

При этом после объявления пандемии коронавирусной инфекции ситуация резко изменилась: россияне стали активно снимать деньги со счетов, опасаясь потерять накопленное из экономического кризиса. В целом, за прошлый год доходы граждан возросли на 6,2%, до 62 трлн рублей. Однако почти всю разницу пришлось потратить на потребительские покупки и обязательные платежи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый бюджет Петербурга предусматривает сокращение расходов на 50 млрд рублей.