Tele2 определила рейтинг самых активных в интернете районов Петербурга во время Дня города

Tele2 проанализировала активность петербургских абонентов во время празднования Дня города, который в этом году проходил онлайн.

Наиболее активный голосовой и интернет-трафик зафиксирован оператором в Приморском районе.

27 мая горожане стали активно выходить в сеть с 12:00, когда был совершен традиционный полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этом году почетный залп сделали медики Северной столицы.

В течение дня видеозаписи праздничных спектаклей, кинофильмы об истории города представили на своих сайтах большинство городских театров и концертных залов.

С шести вечера начался новый рост трафика, когда в режиме онлайн демонстрировали концерты в Петропавловской крепости и на Дворцовой площади. Пик активности интернет-трафика пришелся на 22:00. В это время зажгли факелы на Ростральных колоннах, что делают только в праздники или памятные даты. При этом пик голосового трафика пришелся на период с 12:00 до 13:00. С 21:00 вечера количество звонков стремительно снижалось.

В день рождения города петербургские абоненты Tele2 использовали 600 Тб интернет-трафика. Наиболее активные пользователи интернета оказались в Приморском, Невском и Выборгском районах.

В этих же районах в течение дня отмечен самый активный голосовой трафик. Центральный район, обычно собирающий больше всего петербуржцев и туристов во время городских торжеств, в этом году занял только 9 строчку в рейтинге самых интернет-активных районов города.

Напомним, в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта компания Tele2 модернизировала инфраструктуру связи в Петербурге и Ленинградской области. На все базовые станции добавили технологию 4G-интернета, провели рефарминг сети, расширив полосу, что позволило увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг.

Tele2 показала лучшие результаты в последнем исследовании Роскомнадзора по качеству голосовых вызовов и доставки SMS в Санкт-Петербурге. В целом по стране в 2019 году Tele2 заняла первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.