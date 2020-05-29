Российский хоккеист рассказал об отношении канадцев к Путину

Он привык к вопросам о том, каково жить в России.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем рассказал нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело». Он убежден, что канадцы бояться русских, когда речь заходит о политике. Они верят в существование мафии, а имя президента для них «большое». Хоккеист на все это отвечает, что Владимир Путин – хороший глава страны, и он не сделает никому ничего плохого, пока к России относятся уважительно.

«Многие ребята в команде постоянно у меня спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют, чтобы я на них русскую мафию не наводил»,

— признался Соколов.

Напоминаем, что российский хоккеист играет за канадскую команду. Он успел принять участие в 52 матчах и набрать 96 очков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса.