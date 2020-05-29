За сутки в мире коронавирусом заболели более 107 тысяч человек

Больше всего зараженных в США.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем сообщила Всемирная организация здравоохранения. За прошедшие сутки в мире коронавирусом заболели еще 107 тысяч человек. Таким образом, с начала пандемии зараженных зарегистрировано более 5,7 миллионов человек, летальных случаев – более 357 тысяч. Больше всего пациентов с коронавирусом в Америке, на втором месте находится Бразилия и на третьем Россия.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 388 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 4,3 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова призналась, что точных данных по смертности от коронавируса нет. Дело в том, что диагностировать иногда причину кончины довольно сложно.