Никас Сафронов возмутился из-за жалоб артистов на отсутствие денег

Никас Сафронов возмутился из-за жалоб артистов на отсутствие денег
Художник Никас Сафронов. Фото: Википедия

Он убежден, что популярные артисты ни в чем не нуждаются.

Об этом стало известно 29 мая. Обо всем рассказал художник Никас Сафронов изданию «Собеседник». Он отреагировал на слова продюсера Иосифа Пригожина, который пожалел артистов в условиях пандемии коронавируса. Также о бедственном положении звезд рассуждал Тарзан. Сафронов убежден, что по-настоящему никто из звезд не нуждается. Разумеется, никто из них не может сейчас зарабатывать столько же, сколько обычно, но это не значит, что знаменитостям нужна помощь.

«У большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий»,

— уверен он.

Сафронов, в свою очередь, пожалел работников театров, музеев и остальных россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в день своего рождения Никас Сафронов на Porsche попал в ДТП в центре Москвы.

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