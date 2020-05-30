Аршавин рассказал о сорвавшихся переговорах с «Барселоной»

Аршавин рассказал о сорвавшихся переговорах с «Барселоной»
Андрей Аршавин. Фото:Baltphoto/ Ирина Мотина

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о сорвавшихся переговорах с «Барселоной».

Он рассказал, что руководство «Зенита» получило от каталонцев трансферное предложение на 15 миллионов евро, при этом «канониры» предложили 18 миллионов евро, сообщает «Матч ТВ».

Аршавин отметил, что руководство сине-бело-голубых заявило, что может обменять его только на Лионеля Месси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-участник сборной России по футболу Андрей Аршавин намерен через суд добиться уменьшения выплат по алиментам на содержание троих детей, которые живут с его бывшей гражданской супругой Юлией Барановской.

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