Психолог рассказала, как провести лето в условиях ограничений

Кандидат психологических наук Алена Никольская дала советы россиянам, как провести лето с максимальной пользой в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничений.

По словам специалиста, летом уже не будет серьезных ограничений, но некоторые запреты останутся, сообщает радио Sputnik.

Психолог отметила, что нужно видеть положительные стороны. Несмотря на то, что выезд за границу остается под вопросом, всегда можно выйти и подышать воздухом в парке или устроить уютный уголок на балконе, где можно читать или делать зарядку.

«Обязательно нужно побывать в лесу, природа дает нам подзарядку. Если есть возможность, сходите в кино под открытым небом», – рекомендует психолог.

Кроме того, она посоветовала учить иностранные языки и обновить гардероб на осень.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 387 623 человека, умерли 4 374. При этом 159 257 пациентов вылечились.

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