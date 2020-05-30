В Шереметьево вспыхнул самолет при посадке

По предварительным данным, все остались живы, и никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщают «Интерфакс». Все случилось в Шереметьево при посадке Boeing 777 – огонь вспыхнул во вспомогательной силовой установке в хвостовой части. Отмечается, что борт выполнял внутренний рейс, внутри находились пассажиры. Пока что данные о пострадавших не поступали. Инцидент никак не комментируется, подробности остаются не известны.

Напоминаем, что год назад, 5 мая, в Шереметьево произошла страшная трагедия – там вспыхнул самолет SSJ 100. Из 78 людей, находившихся на борту, погиб 41 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аэропорт Пулково готов принять самолет с россиянами из Кишинева. Прилетевших в Пулково петербуржцев и ленинградцев встретят медики и представители Роспотребнадзора. Всех путешественников протестируют на коронавирус и проведут первичный осмотр на предмет симптомов COVID-19.