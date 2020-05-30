Пригожин объяснил, почему звезды обратились за выплатой МРОТ

Он не видит в этом ничего плохого.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». Он заявил, что многие звезды шоу-бизнеса обратились за поддержкой к государству и нет в этом ничего плохого. Звезды, как индивидуальные предприниматели, платят налоги и поэтому могут рассчитывать на выплату МРОТ.

«Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо»,

— пояснил продюсер.

Пригожин считает, что именно «моральное право» на просьбы о помощи. Он убежден, что в России нужно создать фонд, который бы помогал артистам в непростое время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что партия «Коммунисты России» поддержала Пригожина пачкой «Доширака». Они не смогли пройти мимо жалоб продюсера на безденежье артистов.