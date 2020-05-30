На Сикейроса черемуха упала на две иномарки

На Сикейроса черемуха упала на две иномарки
Дерево упало на две машины. Фото: vk.com/spb_today

Дерево

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Выборгском районе на улице Сикейроса – там черемуха упала на припаркованные поблизости автомобили. Две машины в результаты повреждены – свидетели пишут, что на «Мазде» и «Фольксвагене» есть царапины и вмятины.

Что стало причиной падения дерева – непонятно. Видно лишь, что надломился ствол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленинградской области подросток влетел в дерево на папиной «Оке». Подросток получил травмы средней тяжести, сейчас он находится под присмотром врачей в медучреждении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иномарка повреждение черемуха
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Маленькая девочка попала под две машины у Ростральных колонн
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Регина Тодоренко расплакалась из-за поведения родителей
Военные начали готовиться к Параду Победы в Петербурге
Санкт-Петербург получил более 240 млн на поддержку бизнеса
Моргенштерн показал, как выглядел год назад
Власти Петербурга готовы потратить 650 млн на рекультивацию Новоселок
На Сикейроса черемуха упала на две иномарки