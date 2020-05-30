Петербургский поезд не доехал до Мурманска из-за размывшего пути половодья

Движение стараются восстановить как можно скорее. Фото: Pixabay

Движение стараются восстановить как можно скорее. Фото: Pixabay

Река Кола вышла из берегов и размыла железнодорожные пути.

Как сообщает Октябрьская железная дорога, все произошло ближе к пяти вечера в субботу, 30 мая, на перегоне Выходной — Кола. Половодье на реке Кола смыло дорожное полотно под железной дорогой, соединяющей Петербург с Мурманском.

В это время к этому месту подъезжал поезд №22, следующий из Северной столицы. Состав не смог продолжить свой путь, в результате чего пассажирам поезда пришлось добираться до места назначения на автобусах.

Кроме того, вышедшая из берегов река перекрыла путь поездам №15 до Москвы и №144 Вологда-Мурманск.

На текущий момент создан оперативный штаб, который займется координацией работ по восстановлению движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять поездов прибыли в Петербург с задержкой из-за аварии под Чудово.