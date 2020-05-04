Пять поездов прибыли в Петербург с задержкой из-за аварии под Чудово

Пять поездов прибыли в Петербург с задержкой из-за аварии под Чудово
Сейчас движение поездов на проблемном участке осуществляется в штатном режиме. Фото: Baltphoto

Техническая неисправность на железнодорожном участке Чудово-Петербург стала причиной задержки пяти поездов, прибывающих в Северную столицу.

Об этом gazeta.spb.ru оповестили в понедельник, 4 мая, в пресс-службе Октябрьской железной дороги. В чем заключалась неисправность, в организации не уточнили, но специалисты уже завершили устранение поломки. Тем не менее, пять поездов дальнего следования прибыли в Петербург не по расписанию.

Так, на проблемном участке остановился поезд №140, следующий из Брянска, состав №12, прибывающий в Северную столицу из Белгорода, а также московский поезд №5 и ижевский №132. С задержкой прибыл на перрон поезд из Адлера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый житель Ленинградской области «заминировал» поезд рядом со станцией «Ушаки». К счастью, информация оказалась ложной.

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