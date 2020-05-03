Пьяный житель Ленобласти «заминировал» поезд у станции Ушаки

В Ленинградской области под поездом близ станции «Ушаки» искали бомбу. Об угрозе взрыва по телефону сообщил пьяный местный житель.

Ничего опасного обнаружено не было. Сообщение оказалось ложным, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно изданию, в полицию 2 мая поступило сообщение о минировании поезда. Нетрезвый мужчина рассказал, что его знакомый подложил взрывчатку под поезд на железной дороге недалеко от станции «Ушаки».

Прибывшие на место наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД бомбы не обнаружили. Возбуждено уголовное дело по статье о заведом ложном сообщении об акте терроризма. Звонивший мужчина задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные заявили об угрозе взрыва в двух родильных домах. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не найдено.