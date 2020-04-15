Анонимы «заминировали» родильные дома Петербурга

В Петербурге неизвестные сообщили об угрозе взрыва в двух родильных домах. Письма пришли во вторник, 14 апреля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщения были отправлены на электронную почту НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта в Василеостровском районе. Информацию передали в правоохранительные органы.

Здания осмотрели на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Ничего опасного обнаружено не было. Сообщения оказались ложными.

По решению администрации эвакуация в родильных домах не проводилась. Информация направлена в Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 апреля анонимы «заминировали» семь роддомов и одиннадцать больниц Петербурга. Они заявили, что будут слать письма до тех пор, пока не получат биткоины.