Трассу «Кола» временно перекроют 1 июня

Трассу федерального значения Р-21 «Кола» перекроют на два часа.

Об этом стало известно в субботу, 30 мая. Согласно информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», водители не смогут проехать по автодороге в районе Лодейного поля в понедельник, 1 июня.

Перекрытие движения автомобильного транспорта связано с разводкой моста через реку Свирь. Трассу закроют в 8.50 утра и вновь откроют в 10.50 утра. В это время представители Российской железной дороги будут проводить технологическую разводку конструкции.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ предупреждает об ограничении движения по проспекту Шаумяна с 1 июня. С 1 июня в Северной столице ограничат движение транспорта по проспекту Шаумяна в связи с дорожными работами.