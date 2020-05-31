Volkswagen развалился на КАД после столкновения с мусоровозом, водитель погиб

В Северной столице произошло смертельное ДТП на внутреннем кольце КАД. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и мусоровоз.

Трагедия случилась сегодня, 31 мая, в Петродворцовом районе. Кадрами развалившейся машины очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщило УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель Volkswagen дал задний ход, поскольку пропустил свой съезд. В результате такого маневра произошло столкновение.

Судя по фотографиям, иномарка превратилась в груду металла. Ее водитель скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожно-транспортное происшествие с двумя легковушками спровоцировало пробку на Дороге Жизни. По данным «Яндекс.Карты», водители двигаются со скоростью не более 7 км/ч.