Volkswagen развалился на КАД после столкновения с мусоровозом, водитель погиб

В Северной столице произошло смертельное ДТП на внутреннем кольце КАД. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и мусоровоз.
Трагедия случилась сегодня, 31 мая, в Петродворцовом районе. Кадрами развалившейся машины очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщило УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель Volkswagen дал задний ход, поскольку пропустил свой съезд. В результате такого маневра произошло столкновение.
Судя по фотографиям, иномарка превратилась в груду металла. Ее водитель скончался на месте происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожно-транспортное происшествие с двумя легковушками спровоцировало пробку на Дороге Жизни. По данным «Яндекс.Карты», водители двигаются со скоростью не более 7 км/ч.