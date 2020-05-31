Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Заместитель спортивного директора и экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба.

«Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт», — написал он в Instagram.

Малафеев сказал слова благодарности руководству команды, футболистам и болельщикам за поддержку.

Он выступал в составе сине -бело-голубых с 1999 по 2016 год. Малафеев объявил о завершении карьеры в сборной в конце лета 2012 года. На клубном уровне он выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, четырежды становился чемпионом России, трижды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В 2017 году занял должность заместителя спортивного директора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шестнадцатилетняя дочь экс-вратаря сине-бело-голубых Ксения Малафеева опубликовала в Сети свою первую музыкальную композицию.

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