Жителей Ленобласти предупредили об утренних заморозках 1 июня

В первый день лета в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Ветер будет дуть северный, северо-восточный. Его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +16 градусов.

В ГУ МЧС России по Ленобласти предупредили, утром и вечером 1 и 2 июня местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1…-2 °C. Атмосферное давление мало изменится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.