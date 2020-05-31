Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
Трансляцию ведут NASA. Фото: www.nasa.gov

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

Стыковка произошла с опережением графика в 10.16 по времени Восточного побережья США (17.16 мск).

Первый пилотируемый полет Crew Dragon стартовал накануне, 30 мая, в 22:22 по Москве. Полет состоялся с мыса Канаверал во Флориде. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на МКС на корабле США, а не на российском «Союзе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Илона Маска. Он рассказал, что его компания готова приступать к чипированию людей. По его словам, уже в течение 2020 года новая технология будет готова.

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Crew Dragon nasa МКС
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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС
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