В Ленобласти на трассе столкнулись восемь машин: лесовозы и легковушки

Днем в воскресенье, 31 мая, на трассе в Лужском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП, участниками которого стали восемь машин.

Согласно информации регионального управления ГИБДД, дорожный инцидент произоше на 86-м километре трассы Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь, около четырех часов дня. По словам очевидцев, столкнулись два лесовоза, в результате чего один из них вылетел на встречку. Это спровоцировало столкновение еще шести легковых автомобилей.

В дорожно-транспортном происшествии прострадали четверо: водитель «Вольво», который отправлен в больницу в тяжелом состоянии, 17-летняя девушка из «Митсубиси Паджеро» также госпитализирована в состоянии средней тяжести. Вместе с ней в салоне внедорожника находились женщина и девочка 1,5 лет — обе отделались легкими повреждениями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на автодороге «Кола» перевернулся автомобиль.