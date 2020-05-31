Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Триллер режиссера Егора Баранова «Аванпост» откроет японский кинопрокат, возвращающийся к работе после пандемии коронавируса.

Фильмы российского производства пользуются чрезвычайной популярностью в Японии. К примеру, местные жители с восторгом приняли такие картины, как «Т-34», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Притяжение». Уже в начале июня японцы смогут оценить фантастический экшн-боевик о пост-апокалиптичном будущем.

Картина повествует о столкновении жителей Земли с инопланетными пришельцами, уничтожающими все живое. Этот фильм несколько соответствует напряженной и опасной ситуации с пандемией, хотя, конечно, положение героев кино Егора Баранова, — немногих выживших представителей человечества, — гораздо отчаяннее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе после победы над пандемией для кинотеатров.