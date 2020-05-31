Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов

Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
«Как можно быть такой красивой, когда только родила?», - задаются вопросом подписчики. Фото: Instagram @nastyashubskaya

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.

Несколько дней назад, 27 мая, Анастасия и Александр во второй раз стали родителями — девушка родила сына Илью. И хоккеист, и новоиспеченная мать не стали скрывать свою жизнь от поклонников и щедро делятся собственными фотографиями и снимками детей в Instagram.

Кроме того, Шубская выложила кадры из роддома, спустя несколько часов после рождения младшего сына. Эти фотографии поразили поклонников, так как Настасья выглядит на них свежей и даже отдохнувшей. При этом на снимках нет никаких фильтров и фотошопа. «Живая картина: Мадонна с младенцем, истинная красота и любовь», — подмечают фанаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале мая в Северной столице родились сразу три двойни.

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