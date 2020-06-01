1 июня жители нескольких районов Ленобласти останутся без света

Электричество частично отключат в 14 районах Ленинградской области.

Свет пропадет в домах ленинградцев в понедельник, 1 июня. Частично отключение электричества связано с техническим обслуживанием электросетевых объектов ПАО «Ленэнерго».

Так, с 7.00 до 17.00 свет будет отключен в домах Бокситогорского района, с 9.00 до 17.00 — Волосовского, Всеволожского, Лодейнопольского, Сланцевского и Лужского районов.

Электричество также пропадет с 9.00 до 15.00 в Волховском районе, с 8.00 до 17.00 в Выборгском районе, с 10.00 до 17.00 — в Гатчинском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах, с 9.00 до 16.00 — в Кировском, а с 9.30 до 17.30 — в Ломоносовском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти ждут плановые отключения электричества.