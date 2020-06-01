Жителей Бокситогорска на месяц оставят без горячей воды

Жителей Бокситогорска на месяц оставят без горячей воды
Горячей воды не будет месяц. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Горячее водоснабжение отключат из-за ремонтных работы на теплотрассе.

Как сообщает пресс-служба администрации Бокситогорского района Ленобласти, горячую воду в домах Бокситогорска отключат 15 июня и вернут только через месяц, 15 июля. Все это время местным жителям будет доступна только холодная вода.

Отключение горячего водоснабжения связано с проведением масштабных работ по модернизации тепловых сетей.

Районные власти отметили, что администрация заключила концессионное соглашение по реконструкции городских объектов теплоснабжения. Масштабные работы по замене теплосетей планируется проводить в течение ближайших трех лет в летние периоды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ТЭК СПб» составил поисковик по графику отключений горячей воды в Петербурге. С 14 мая энергетики приступили к плановым гидравлическим испытаниям.

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